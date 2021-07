Vaccino: da oggi di nuovo somministrazioni a pieno regime a Trani

Da oggi, lunedì 12 luglio, riprende a pieno regime la campagna vaccinale a Trani e nel resto della Puglia. Come annunciato dalla Regione qualche giorno fa, grazie alle nuove dosi previste per luglio non ci saranno più i rinvii per le prime dosi agli under 30 di cui si era parlato in precedenza. L'hub di Trani rimarrà aperto per tutta la settimana, fino a sabato, dalle ore 9 alle 13; resterà chiuso invece il pomeriggio."Come auspicato nei giorni scorsi - ha dichiarato nei giorni scorsi l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - la Struttura commissariale ha assegnato alla Puglia nuove dosi di vaccino. Questo ci è stato comunicato nella serata di ieri. Per il mese di luglio era prevista una decurtazione delle consegne pari al 24% delle dosi rispetto a giugno. Con questa integrazione di vaccini, la differenza percentuale tra luglio e giugno passa a meno 17%"."Com'è noto abbiamo garantito da subito tutte le seconde dosi e le prime dosi per gli over 30. È stato invece inevitabile spostare le prenotazioni degli under 30 in programma dal 5 all'11 luglio: le persone interessate sono state contattate via sms dalle Asl con la comunicazione della nuova data di vaccinazione. Grazie alle nuove consegne, da lunedì 12 luglio possiamo riprendere le somministrazioni programmate per tutte le fasce di età senza ulteriori slittamenti" aveva aggiunto Lopalco.