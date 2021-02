Vaccino over 80: code fuori al Pala Assi

Code di anziani ed accompagnatori si sono formate questo pomeriggio a partire dalle 14 (l'apertura delle operazioni di vaccinazione era annunciata per le 15) all'esterno del Palazzetto dello Sport, per il vaccino agli over 80: non sono mancati disagi e alcune polemiche per le file che si sono create in attesa della chiamata per il proprio turno.Ad una organizzazione impeccabile come quella registrata ieri per il vaccino al personale scolastico, questo pomeriggio effettivamente le cose sono andate un po' a rilento. C'è comunque una spiegazione: mentre ieri, domenica, i docenti ed il personale scolastico avevano già provveduto alle firme dei numerosi moduli del consenso, portando la documentazione già pronta, questo pomeriggio gli anziani hanno dovuto provvedere sul posto alla compilazione dei moduli, naturalmente con l'ausilio del personale presente (sono state messe a disposizione ben 10 postazioni con 30 sedie di desk), avendo solo prenotato in precedenza al Cup. Si è dunque creato un "tappo" fuori della struttura, e sono state anche posizionate delle panchine per permettere di far sedere chi ne avesse avuto bisogno.