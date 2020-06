Valeria Abbattista: specializzanda tranese, soldato contro il Coronavirus

Oggi parliamo di una nostra concittadina che, mentre svolgeva il suo percorso di specializzazione (ultimo anno di Anestesia e Rianimazione) a Modena, si è ritrovata nel bel mezzo della bufera Covid. Lei è Valeria Abbattista, tranese, volto angelico e, in effetti, "angelo" in carne ed ossa che si è preso cura delle centinaia di casi, anche disperati, di Covid, in quel di Imola, nel cui ospedale è stata "dirottata" in fretta e furia, per l'incredibile quanto inattesa emergenza.Sacrificio, rischio, forza di volontà, senso del dovere, fatica fisica e morale, caparbietà nel curare i pazienti che arrivavano a frotte. Nella nostra Valeria e nella sua esperienza indelebile, vi è questo concentrato di elementi, caratteri, sfumature da parte di una donna dal viso angelico, come detto, ma con un'armatura d'acciaio sotto il camice.