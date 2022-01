Vandali a Trani : un virus senza rimedio?

Fanno parte da sempre dei profili di Trani, quelle anfore enormi sui parapetti che cingono la villa comunale.Sono sulle cartoline, anche antiche, nei video che raccontano la bellezza della città, sullo sfondo di foto di gruppo di gite o famiglie, delle foto di rito di coppie appena sposate e dei modernissimi selfie sui cellulari.Eppure ci sono persone - alcune , molte , solo una, chissà- che le hanno prese come oggetti da tiro al bersaglio, magari in gare notturne alla ricerca delle peggiori bravate.Il nostro lettore, che ha inviato la foto, ha scritto: "A questo virus non c'è rimedio".Ci piacerebbe non essere così pessimisti ma purtroppo questi atti di vandalismo uniti a furti, rapine e una varietà davvero numerosa di malefatte criminose , desta sempre più preoccupazione. E triste amarezza.