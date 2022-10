Vandali in piazza Longobardi, Ferrante: "Ti cadono le braccia come quando distruggono i parchi appena realizzati""

L'atto vandalico che la notte scorsa si è registrato in piazza Longobardi ai danni delle opere pittoriche di alcuni artisti che che partecipano all'evento Giardini Urbani, ha suscitato reazioni di rabbia, incredulità, sgomento. E' probabile che presto possano esserci sviluppi nella vicenda, con l'individuazione dei colpevoli protagonisti di un'azione davvero deplorevole.Il vicesindaco Fabrizio Ferrante commenta sui social: "Ti cadono le braccia...come quando distruggono i parchi appena realizzati....Però è colpa dell'amministrazione, è colpa delle telecamere, è colpa della polizia locale, è colpa di ...è sempre colpa di qualcun'altro ...la colpa invece è solo di questi criminali. Oggi hanno vandalizzato le opere d'arte esposte nell'ambito della manifestazione Giardini Urbani ...a me dispiace per chi ci mette cuore e passione in questi eventi"-