Variante Delta e Delta Plus: test antigenici rapidi di ultima generazione presso l’unità mobile della Farmacia Turenum

Orari, prenotazione, costo e risultato del test

Negli ultimi mesi, le nuove varianti del Sars-CoV-2, comunemente chiamato coronavirus, si stanno diffondendo molto rapidamente in tutta Europa. Alcuni Paesi, come Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo sono già entrati in una nuova ondata epidemica e alcuni di questi stanno già mettendo in atto misure restrittive per contenere i contagi.In questo momento, tracciare in modo efficace i casi è fondamentale per isolarli e interrompere la catena del contagio. Solo così sarà possibile scongiurare che una quarta ondata possa arrivare anche in Italia a compromette la "normalità" della nostra estate.Per questo motivo, la Farmacia Turenum ha dotato la propria unità mobile (camper) di test antigenici rapidi di ultima generazione in grado rilevare le principali e più temute varianti in circolazione, non solo le varianti indiane Delta e Delta Plus ma anche la variante Inglese e Sudafricana.L'unità mobile si trova nelle vicinanze della Farmacia Turenum, in uno spazio esterno appositamente individuato per poter garantire la sicurezza di tutti e allo stesso tempo permettere l'accesso al servizio con la massima facilità, senza dover necessariamente scendere dalla propria auto.Con questa iniziativa la Farmacia Turenum intende dare il proprio contributo al contrasto della pandemia, dando la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi al test antigenico rapido in maniera facile, rapida e sicura, al fine ultimo di supportare le autorità sanitarie nell'individuazione tempestiva dei casi di Covid-19.I test antigenici rapidi possono essere effettuati:- dal lunedì al venerdì dalle 8.40 alle 12.30 e dalle 17.10 alle 19.30.- il sabato dalle 8.40 alle 12.30Per evitare inutili attese e assembramenti, è preferibile prenotare in anticipo a questo link:Il costo del test è di 20 euro.I risultati dei test sono comunicati entro 15 minuti insieme al relativo certificato valido ai fini legali (green pass, viaggi, partecipazioni a concorsi) e disponibile in inglese, francese e tedesco.La farmacia inserirà l'esito del test sul portale regionale dedicato. Inoltre, il cittadino risultato positivo sarà invitato a osservare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio rispettando le misure di prevenzione del contagio in attesa di disposizioni da parte del proprio medico e/o del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente.Lasi trova in via G. di Vittorio 42/44 , nei pressi dello Stadio Comunale di Trani.Se ti muovi in auto, raggiungere la tua farmacia non è mai stato così semplice!La Farmacia Turenum si affaccia su una strada a scorrimento veloce e dispone di un ampioincluso un