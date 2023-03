Venerdì via Crucis cittadina con l'arcivescovo d'Ascenzo

Importante appuntamento venerdì 31 marzo: a partire dalle ore 20 in Villa comunale l'arcivescovo della diocesi Mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà l'unica Via Crucis cittadina. Parteciperanno Arciconfraternite, Confraternite, associazioni religiose e comunità parrocchiali. I testi delle meditazioni delle stazioni della via crucis "pellegrino sulle strade del mondo" sono stati composti dagli studenti delle scuole superiori della città.Nell'invitare tutti i cittadini e i fedeli a riunirsi in preghiera, il presidente del Comitato Feste Patronali di Trani, Gianfranco Di Toma, ha ufficializza l'arrivo delle reliquie di san Francesco d'Assisi in occasione della festa patronale di San Nicola il Pellegrino.Giungeranno in Cattedrale a Trani giovedì 27 luglio prossimo e saranno accolte dall'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo e dalle autorità religiose e cittadine."Una solennità, quella in onore di San Nicola Pellegrino, afferma Di Toma, che quest'anno avrà un carattere straordinario ed eccezionale: le reliquie "CORPORALI" del patrono d'Italia usciranno per la prima volta da Assisi e Trani avrà il privilegio di essere la prima città capofila ad ospitarle.La scelta di Trani non è casuale. I due santi, come si evince da alcuni studi compiuti dal teologo francescano Guglielmo Spirito, sono considerati entrambi " pazzi di Cristo", ovvero folli, graditi a Dio per la loro dedizione e per la loro passione verso il Signore.Le reliquie corporali di San Francesco accompagneranno San Nicola durante la solenne processione della domenica della festa patronale. L'arrivo delle reliquie a Trani si inserisce nel cammino pastorale dell'arcidiocesi di Trani, partito la prima settimana di quaresima e che si concluderà con la festa in onore del santo patrono.Il calendario delle iniziative in programma è stato stilato in concerto con l'arcivescovo, il clero cittadino e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro.