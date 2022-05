Verde pubblico, al via gli sfalci in piazza Marinai d'Italia

Gli operai in azione per ripulire le aiuole dalla vegetazione spontanea

Sono state avviate le attività di sfalcio in città. In queste ore sono in corso gli interventi in piazza Marinai d'Italia. Gli operai stanno ripulendo le aiuole da quella fastidiosissima vegetazione spontanea riportando il luogo al suo originario decoro. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni anche in altre zone critiche.