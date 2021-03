Verde pubblico, beneficiari del Red a lavoro per migliorarne il decoro

L'Assessore all'Ambiente con il Dirigente Attolico, l'Amministratore Unico di Amiu e il Responsabile del verde pubblico hanno disposto l'integrazione di alcuni beneficiari del Red 3.0 che inizieranno a lavorare per la nostra città. In particolare, Amiu, villa Comunale, villa Telesio, villa Bini adotteranno i percettori di questa particolare misura economica e li utilizzeranno per migliorare il decoro della nostra Trani. Un passo avanti per progetti utili per l'intera comunità.