Verifica di vulnerabilità sismica per il ponte di via Istria

Sarà sottoposto ad analisi tecniche per verifica della vulnerabilità sismica il ponte-cavalcaferrovia di via Istria: una determina dirigenziale dell'area Lavori Pubblici ha previsto infatti una cifra di 40mila euro per l'affidamento dell'incarico di verifica sismica di quella struttura, nell'ambito della programmazione per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche dei ponti urbani.La programmazione tecnica ed economica stabilita dal programma biennale delle forniture e dei servizi (adottato con delibera di Giunta n° 46 del 7/5/2021 ed approvata con delibera di Consiglio comunale n° 53 del 16/7/2021 in uno con il Documento Unico di Programmazione) aveva previsto infatti per l'anno 2021 lo stanziamento di: € 200.000 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche edifici scolastici ; € 65.000 per verifiche edifici comunali; € 65.000 per verifiche palazzetto dello sport; € 40.000 da destinare all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per verifiche ponti urbani. Così, fra le priorità di intervento per gli edifici di carattere strategico e sensibile si è ritenuto di procedere all'elaborazione della vulnerabilità sismica del cavalcaferrovia di via Istria e con quello che sarà l'affidamento dell'incarico.