"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis

"Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia". È uno dei passi più celebri del Vangelo di Matteo, un verso che ha plasmato l'immaginario collettivo del Natale per secoli. Ma cosa videro davvero i Magi nel cielo d'Oriente? Si trattò realmente di una cometa o di un altro fenomeno astronomico? E, soprattutto, la data della Natività coincide davvero con quella che la tradizione ci ha tramandato? Sono questi gli interrogativi al centro di, l'evento in programmapresso ildi Trani (via Pietro Palagano, 53).L'appuntamento, organizzato da Gaetano Ermito, propone una prospettiva inedita sul Natale, intrecciando il rigore dell'astronomia con la profondità della narrazione evangelica. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà l'astrofilo, protagonista di una conversazione multimediale che promette di analizzare il mistero della Natività alla luce delle più recenti scoperte storico-scientifiche.Non si tratterà di una semplice conferenza, ma di un percorso visivo e narrativo volto a rispondere a domande che affascinano credenti e laici: dal calcolo astronomico della vera data di nascita di Gesù alla natura di quel segno celeste che spinse i sapienti a mettersi in cammino.L'evento rappresenta un'occasione preziosa per riflettere sul significato del Natale unendo "la luce della conoscenza alla meraviglia della tradizione", in un equilibrio tra fede e ragione. L'ingresso è previsto per le, con inizio della conversazione alle. La partecipazione è, ma considerata la capienza della sala è. Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare il numero