"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis
Martedì 30 dicembre una conversazione tra le stelle con Edmondo Adduci. Ingresso libero su prenotazione per scoprire la data reale della Natività e il cammino dei Magi.
Trani - giovedì 25 dicembre 2025
"Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia". È uno dei passi più celebri del Vangelo di Matteo, un verso che ha plasmato l'immaginario collettivo del Natale per secoli. Ma cosa videro davvero i Magi nel cielo d'Oriente? Si trattò realmente di una cometa o di un altro fenomeno astronomico? E, soprattutto, la data della Natività coincide davvero con quella che la tradizione ci ha tramandato? Sono questi gli interrogativi al centro di "Verso Betlemme – La Cometa tra Astronomia, Tradizione e Vangeli", l'evento in programma martedì 30 dicembre 2025 presso il Teatro Mimesis di Trani (via Pietro Palagano, 53).
Un'indagine tra cielo e Scritture
L'appuntamento, organizzato da Gaetano Ermito, propone una prospettiva inedita sul Natale, intrecciando il rigore dell'astronomia con la profondità della narrazione evangelica. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà l'astrofilo Edmondo Adduci, protagonista di una conversazione multimediale che promette di analizzare il mistero della Natività alla luce delle più recenti scoperte storico-scientifiche.
Non si tratterà di una semplice conferenza, ma di un percorso visivo e narrativo volto a rispondere a domande che affascinano credenti e laici: dal calcolo astronomico della vera data di nascita di Gesù alla natura di quel segno celeste che spinse i sapienti a mettersi in cammino.
L'appuntamento L'evento rappresenta un'occasione preziosa per riflettere sul significato del Natale unendo "la luce della conoscenza alla meraviglia della tradizione", in un equilibrio tra fede e ragione. L'ingresso è previsto per le ore 19.30, con inizio della conversazione alle ore 20.00. La partecipazione è gratuita, ma considerata la capienza della sala è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare il numero 346 825 9618.
