"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis
Eventi e cultura

"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis

Martedì 30 dicembre una conversazione tra le stelle con Edmondo Adduci. Ingresso libero su prenotazione per scoprire la data reale della Natività e il cammino dei Magi.

Trani - giovedì 25 dicembre 2025
"Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia". È uno dei passi più celebri del Vangelo di Matteo, un verso che ha plasmato l'immaginario collettivo del Natale per secoli. Ma cosa videro davvero i Magi nel cielo d'Oriente? Si trattò realmente di una cometa o di un altro fenomeno astronomico? E, soprattutto, la data della Natività coincide davvero con quella che la tradizione ci ha tramandato? Sono questi gli interrogativi al centro di "Verso Betlemme – La Cometa tra Astronomia, Tradizione e Vangeli", l'evento in programma martedì 30 dicembre 2025 presso il Teatro Mimesis di Trani (via Pietro Palagano, 53).

Un'indagine tra cielo e Scritture
L'appuntamento, organizzato da Gaetano Ermito, propone una prospettiva inedita sul Natale, intrecciando il rigore dell'astronomia con la profondità della narrazione evangelica. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà l'astrofilo Edmondo Adduci, protagonista di una conversazione multimediale che promette di analizzare il mistero della Natività alla luce delle più recenti scoperte storico-scientifiche.
Non si tratterà di una semplice conferenza, ma di un percorso visivo e narrativo volto a rispondere a domande che affascinano credenti e laici: dal calcolo astronomico della vera data di nascita di Gesù alla natura di quel segno celeste che spinse i sapienti a mettersi in cammino.

L'appuntamento L'evento rappresenta un'occasione preziosa per riflettere sul significato del Natale unendo "la luce della conoscenza alla meraviglia della tradizione", in un equilibrio tra fede e ragione. L'ingresso è previsto per le ore 19.30, con inizio della conversazione alle ore 20.00. La partecipazione è gratuita, ma considerata la capienza della sala è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare il numero 346 825 9618.
"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis
"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis
  • Teatro Mimesis
Altri contenuti a tema
Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire Associazioni Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire Successo della passione amatoriale per la commedia dialettale: "Avaest ca sè la saléute" e da stasera si replica
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri In una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine
Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre Associazioni Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre Programmazione dal 29 novembre al 20 dicembre. In scena la brillantezza di Pino Clamore, la profondità di Kressmann Taylor e la commedia d'arte di Walter Leggieri
"Il Tango delle Morgane" al Teatro Mimesis di Trani l'omaggio alle donne ed al teatro Associazioni "Il Tango delle Morgane" al Teatro Mimesis di Trani l'omaggio alle donne ed al teatro L'associazione Marluna nel saggio teatrale di fine anno in un testo ispirato al libro "Morgana" di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri
«La Divina Commedia» letta da Claudio Rocco in scena al Mimesis di Trani «La Divina Commedia» letta da Claudio Rocco in scena al Mimesis di Trani Martedì 25 marzo ad ingresso libero
Christian di Filippo e Marcello Spinetta protagonisti al Teatro Mimesis di Trani Christian di Filippo e Marcello Spinetta protagonisti al Teatro Mimesis di Trani Conlusa con successo la tre giorni di rappresentazioni de "La Tecnica della Mummia"
Al Teatro Mimesis di Trani in scena: «La tecnica della mummia - difensore d'ufficio» Al Teatro Mimesis di Trani in scena: «La tecnica della mummia - difensore d'ufficio» Christian di Filippo e Marcello Spinetta dall'11 al 13 marzo
Proiezione del docufilm al Teatro Mimesis di Trani “Filumena Marturano e l’autonomia differenziata” Proiezione del docufilm al Teatro Mimesis di Trani “Filumena Marturano e l’autonomia differenziata” Domenica 02 marzo ore 17:30 incontro con Teodosio Saluzzi ed il regista Gianni Maragno
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
25 dicembre 2025 Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
De Simone scuote il Centrodestra: «Fuori i voltagabbana e subito il candidato Sindaco per Trani»
25 dicembre 2025 De Simone scuote il Centrodestra: «Fuori i voltagabbana e subito il candidato Sindaco per Trani»
L'ultimo Natale da Sindaco e la "lucidità " del bilancio: Amedeo Bottaro, oltre la politica
24 dicembre 2025 L'ultimo Natale da Sindaco e la "lucidità" del bilancio: Amedeo Bottaro, oltre la politica
“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani
24 dicembre 2025 “Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani
D’Ascenzo ai giornalisti: «Il Natale ci ricorda che non siamo soli»
24 dicembre 2025 D’Ascenzo ai giornalisti: «Il Natale ci ricorda che non siamo soli»
Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino
24 dicembre 2025 Gli auguri di Giovanni Paradiso ai Carabinieri della Bat e al Prefetto D’Agostino
Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
24 dicembre 2025 Emendamento alla finanziaria del senatore Damiani, a Trani il nuovo pubblico registro automobilistico della Bat
Articolo97 accusa: «Chiudono il Pronto Soccorso di notte e volevano farlo senza dirlo a nessuno»
24 dicembre 2025 Articolo97 accusa: «Chiudono il Pronto Soccorso di notte e volevano farlo senza dirlo a nessuno»
Il Sindaco Bottaro incontra a Trani il giovane talento Emenuele Porcelli, premiato per gli studi sul motore a idrogeno
24 dicembre 2025 Il Sindaco Bottaro incontra a Trani il giovane talento Emenuele Porcelli, premiato per gli studi sul motore a idrogeno
Terza Categoria, l’Asd Trani chiude l’anno con un pareggio: è 2-2 contro la Next Gen Bisceglie
24 dicembre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani chiude l’anno con un pareggio: è 2-2 contro la Next Gen Bisceglie
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.