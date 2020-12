Verso un "Red Christmas"? L'ipotesi sempre più consistente

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. Per il momento è ancora l'indicazione fornita dal Governo alle Regioni nell'incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini ma sembra, stando all'esperienza in quasi tutta Italia dello scorso fine settimana e soprattutto probabilmente al numero impressionante di morti che continua a aumnetrea, nonostante la curva dei contagi sia in questo momento in calo.Nella Bat stiamo assistendo a un andirivieni di colori che non ha neanche convinto troppo visto comunque gli inevitabili e continui contatti tra una città e l'altra della nostra provincia. Ieri sera fioccavano le ipotesi di arancioni rafforzati o rossi sbiaditi per salvare capra , cavoli, regali e panettoni. Ma soprattutto salute e economia.Troppo pericoloso - questo il ragionamento di Speranza e del ministro per gli Affari regionali, il biscegliese Francesco Boccia - tenere aperti nelle festività natalizie. Il presidente della Regione Veneto Zaia si è detto d'accordo, il governatore della Liguria Giovanni Toti e altri suoi colleghi presidenti sono contrari. Con Emiliano non abbiamo ancora capito.La sensazione sempre più spesso è di essere sballottati come se si giocasse a dadi sulle nostre sorti; non è chiaro se tra ondate uno due e tre siano i nostri governanti a essere confusi o ci sia una volontà di mettere in confusione la gente, che si sente sempre più spiazzata da queste altalene di colori. Gli ooooh di meraviglia di fronte alle vie dello shopping affollate dello scorso fine settimana- dopo che un trionfante e sorridente Conte ci aveva detto, "va meglio, tutto (o quasi ) giallo!" come la stregacomandacolor- sono apparse come una dolosa induzione a delinquere collettivaLa verità è che ai dadi dobbiamo continuare a preferire il buon senso viste le dichiarazioni da parte dell'OMS delle ultime ore: alto rischio nuova ondata in Europa nel 2021 e raccomandazione dell'uso delle mascherine anche in casa durante le riunioni di Natale.Nell'attesa che questi burattinai capiscano come evitare di ingarbugliarci i fili che ritengono di avere, sorridiamoci con gli occhi, dunque , e con le mani ben lavate. Anche a distanza di sicurezza ci si può dire buon Natale.