Enti locali

Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche

OCABA, Comune, Ordini professionali e associazioni al lavoro per un percorso sicuro e inclusivo per tutti

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 11.57
In questi giorni si è svolto un sopralluogo finalizzato alla verifica dell'accessibilità del percorso cittadino compreso tra piazza Libertà e piazza Mazzini, con l'obiettivo di individuare un tracciato conforme alle linee guida del PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche), idoneo e sicuro sia per le persone con difficoltà motorie sia per i pedoni.

Il sopralluogo è stato richiesto dall'Osservatorio Comunale sulle Barriere Architettoniche (OCABA) ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale (il vice sindaco e assessore alle politiche per la diversa abilità, Fabrizio Ferrante), dei tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune di Trani e Polizia Locale (Nicola Valenziano e Mario Paradiso), dei rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri (il vice presidente Alessandro Cervino ed il consigliere Vita Panarelli), dei rappresentanti dell'Ordine degli Architetti (Fiore Resta), del promotore di accessibilità dell'Ocaba, Rosanna Nenna, nonché di alcuni rappresentanti delle associazioni che fanno parte del'Osservatorio.

Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate alcune criticità in termini di sicurezza e incolumità per le persone che si muovono in sedia a rotelle, in un tratto urbano particolarmente complesso a causa delle condizioni della pavimentazione, della viabilità e dell'accessibilità pedonale.

A seguito delle verifiche effettuate, i tecnici degli Ordini professionali provvederanno alla redazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso accessibile e sicuro, da sottoporre alla Soprintendenza competente per la necessaria autorizzazione.

La promotrice dell'Ocaba, gli assessori di riferimento, Fabrizio Ferrante ed Alessandra Rondinone, e le associazioni aderenti seguiranno con attenzione l'iter che si vuol portare avanti, impegnandosi a favorire, ciascuno per il proprio ruolo, una celere conclusione delle procedure, al fine di migliorare il percorso e renderlo pienamente accessibile a tutte le disabilità.

L'obiettivo condiviso è di garantire che la città di Trani possa essere vissuta e visitata in piena libertà di movimento, senza barriere, in autonomia e in sicurezza, in particolare da parte delle persone con difficoltà motorie.
  • Comune di Trani
