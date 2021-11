Via Corato, si valuta l'ipotesi di un sovrappasso pedonale temporaneo

In una città che guarda al futuro, ci sono purtroppo ancora dei problemi irrisolti a quali questa amministrazione sta cercando di porre rimedio. Cosi capita che, mentre a Palazzo di Città si discute di un enorme progetto di riqualificazione del tratto di costa tra Trani e Bisceglie, a pochi passi un cittadino rischia di perdere la propria vita sui binari del passaggio a livello di via Corato.A margine dell'incontro sul progetto "Costa Sud", una delegazione di Sinistra Italiana ha incontrato il Sindaco, Amedeo Bottaro, per valutare un intervento immediato che possa porre un rimedio alle difficoltà dei cittadini che vivono oltre il "muro"."Riteniamo sia altrettanto improcrastinabile dare concreta risposta ad un quartiere che non può più subire i ritardi legati ai procedimenti burocratici. Le nostre proposte sono state accolte dal Sindaco che ha deciso di convocare RFI per discutere dei ritardi e approfondire l'ipotesi di installare un sovrappasso pedonale temporaneo."