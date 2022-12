Vicino al mare un giardino per Elisa, la ragazzina scomparsa a Trani in un incidente quattro mesi fa

"Era bella, solare, piena di sogni". Non hanno fine le lacrime della mamma della giovanissima Elisa Caressa, morta quattro mesi fa in un incidente stradale, sbalzata dallo scooter dove viaggiava con il suo ragazzo, vittima a sua volta da quella sera di un dolore davvero immenso da affrontare.Oggi alla piccola Elisa è stata dedicata una delle aiuole sul lungomare di Trani, vestita di piante, di ciclamini e anche di una stella di Natale, il simbolo di una vita che forse può farsi dono per tante altre vite giovani come la sua."Vorrei dire ai ragazzi di stare attenti perché una bravata o una imprudenza possono provocare tragedie": così infatti la mamma di Elisa, la signora Loredana Cilli, che spera forse che quel piccolo giardino affacciato sul mare, il ricordo della sua bellissima figlia, possano essere di monito per tanti giovani ad aver cura delle proprie vite, a usare prudenza soprattutto sulla strada dove con Elisa sono finiti i suoi sogni ma è stata segnata per sempre dal dolore anche la vita dei suoi cari.Una partecipazione commossa, vicino ai genitori di Elisa quella del sindaco Amedeo Bottaro e di altri esponenti di forze politiche della Città, anche di quanti hanno contribuito a rendere bella questa piccola aiuola, dove già in serata si sono fermate diverse persone di ogni età raccolte in preghiera o anche semplicemente a rendere omaggio a questa vita che si è spenta troppo presto.Quasi una gara poi nel voler contribuire alla realizzazione dell'aiuola donandone gli arredi o curandone la disposizione: Riccardo di Palma per i ciclamini Tommaso Giannico per l'allestimento di tutta l'aiuola, Salvatore Sonatore i ciottoli, Giuseppe Ragno la targa con il nome di Elisa."Solo l'Amore ci può tenere uniti" conclude la mamma di Elisa, quasi un altro monito per tutti: l'Amore come l'unica forza capace di far sentire ancora presente nel cuore la piccola Elisa, e da oggi di farla vivere nei ricordi e nei pensieri di quanti si fermeranno nel Suo giardino sospeso tra il cielo e il mare.