Vigilanza Notturna Tranese, da mezzo secolo la sicurezza in buone mani

Una storia lunga cinquant'anni, che parte nei primissimi anni '70 con quelli che venivano chiamati i: molti li ricorderanno in sella alla bicicletta a tarda ora per le strade della città a controllare negozi ed esercizi commerciali, lasciando un "bigliettino" per confermare l'avvenuto passaggio, usando poi le radio trasmittenti per darsi voce in caso di allarme.Oggi il giro di controllo è sempre di base, con le diverse zone cittadine sorvegliate e la costante attenzione dalla Centrale collegata con gli operatori attraverso i sistemi delle nuove tecnologie (Gprs, videosorvegliaza e quant'altro): lacontinua con successo l'attività ispettiva, contando attualmente su 1200 utenze cittadine di varia natura, oggi sotto la presidenza di Vincenzo Mastromauro che da poco più di un anno guida la cooperativa a r.l. dalla sede di Palazzo Galleria 9 in piazza della Repubblica.Quando si parla di "sicurezza" la questione è sempre molto delicata, e: a questo risponde la Vigilanza Notturna Tranese, che si occupa di pattugliamento, controllo, ispezione, perlustrazione e sorveglianza di aree pubbliche e private, controllo dei beni e delle attrezzature contro atti vandalici o tentativi di effrazione, garantendo un intervento immediato sia per aziende, uffici e attività commerciali che per abitazioni e proprietà private. La Vigilanza Notturna Tranese, istituto accreditato e dotato di tutte le certificazioni prefettizie e gli attestati di qualità necessari, conta attualmente circa 30 unità lavorative che nei turni di servizio comunicano costantemente con la centrale operativa pernel caso di necessità e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine qualora necessario. Il cliente può tenersi aggiornato e verificare il corretto svolgimento delle ronde anche grazie alla certificazione elettronica dell'avvenuta ispezione.Un lavoro non certo semplice, che viene svolto con competenza e con passione, guardando anche al sociale: numerose sono le collaborazioni in tema di solidarietà che la Vigilanza Notturna Tranese sta mettendo in atto, come quella a favore degli Oer di Trani per la donazione di un nuovo automezzo di soccorso, o in eventi sportivi e di carattere benefico.La sicurezza è una questione sempre più attuale, e la Vigilanza Notturna Tranese svolge da mezzo secolo questo compito con professionalità, con l'impegno del presidente Mastromauro, coadiuvato nel consiglio direttivo dal vice presidente Felice Del Vecchio e dai consiglieri Salvatore Cartago, Nunzio Patruno e Angelo Valente.