Villa Comunale di Trani, la Via Crucis questa sera ore 20.15 presieduta dall'Arcivescovo mons.D'Ascenzo

Per il terzo anno consecutivo, la Villa comunale ospita la Via Crucis, dalle 20:15, a cura del Consiglio Pastorale Zonale San Nicola Pellegrino e con il patrocinio della Città di Trani, l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà il rituale in preparazione alla Settimana Santa. La Via Crucis commemora e ripercorre il percorso doloroso di Gesù Cristo che si è incamminato sul Golgota per essere crocifisso, composta da quattordici stazioni che descrivono gli episodi salienti della condanna, il supplizio e infine l'uccisione di Gesù.Da domani e per tutta la Settimana Santa densi sono gli appuntamenti, di seguito riepilogati tutti a fruizione libera, che aspettano i tranesi, fra celebrazioni e liturgie, mostre e concerti a tema.- ⁠12/4 Polo Museale (Fondazione SECA) apertura della mostra "Di Legno Sacro" alle ore 16:00, fruibile dal 12 al 21 aprile;- ⁠12/4 Concerto di Meditazione Sacra, ore 20:00 in Piazza Libertà a cura della Associazione "Polimniae Voces";- 13/4 Cattedrale di Trani, Chiostro dell'Episcopio, alle ore 11:00, ci sarà la "Commemorazione dell'Ingresso in Gerusalemme e la Benedizione delle Palme", a seguire la SS.Messa;- ⁠13/4 Concerto "Suoni della Passione" dell'Orchestra di Fiati "P. Mascagni" di Trani, l'evento si terrà presso la Chiesa di Santa Teresa di Trani dalle ore 20:00;- ⁠13/4 Santuario della Madonna di Fatima di Trani, rievocazione dal vivo della "Servire o Regnare: meditando la Passione del Signore" dalle ore 20:00;- 16/4 Cattedrale di Trani, Messa Crismale, ore 18:30, celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Leonardo D'Ascenzo;- ⁠17/4 Giovedì Santo "I Sepolcri", processione cittadina;- ⁠18/4 Venerdì Santo dalle ore 03:00 la tradizionale Processione della SS. Addolorata a cura della omonima Arciconfraternita- ⁠18/4 Venerdì Santo "Processione dei Misteri", dal Sagrato della Cattedrale si snoda una processione con la partecipazione di tutto il clero cittadino.