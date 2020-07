Vip a Trani: ieri in città il cantautore Gigi D'Alessio

Dopo il rapper Sfera Ebbasta e la showgirl Federica Nargi, nella serata di ieri ha fatto tappa in città anche il cantautore napoletano Gigi D'Alessio. Il cantante neomelodico è stato avvistato in un locale nei pressi di Colonna e subito accerchiato dai presenti per i selfie di rito. Non è la prima serata che D'Alessio trascorre una serata a Trani. Sarà che, tra un lavoro e l'altro in Puglia, per trascorrere una giornata di svago e buon cibo, Trani è sicuramente tra le sue città preferite.