Vip a Trani, in città l'ex star di Beautiful Ronn Moss

Dopo Molfetta non poteva mancare Trani come tappa della sua vacanza-lavoro in Puglia. Il divo di Beautiful Ronn Moss è stato avvistato oggi a Trani nel centro storico e, diffusa la notizia, è partita subito la caccia al vip.Ieri, invece, l'ex Ridge di Beautiful aveva postato alcune foto della giornata molfettese in compagnia di Lino Banfi. "È stato un piacere incontrare Lino Banfi", aveva scritto Moss.I due attori erano in compagnia perché saranno protagonisti di un film: Moss vestirà i panni di un uomo d'affari americano che arriva in Puglia e se ne innamora perdutamente. Al centro le bellezze paesaggistiche della nostra regione, le tradizioni e l'ormai lanciatissimo brand Puglia in tutto il mondo. In un cameo lo stesso Lino Banfi, definito da Moss "una leggenda, un attore amato dagli italiani" con cui ha condiviso un "bellissimo pranzo in riva al mare".