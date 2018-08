Vittorio Sgarbi presunto sindaco di Trani, l'onorevole di Forza Italia smentisce

È di pochi giorni fa la notizia di una presunta candidatura dell'onorevole di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, a sindaco di Trani. Il critico d'arte, tuttavia, ha smentito la voce ed ha deciso di rispondere così alla riflessione di Giovanni Ronco pubblicata ieri sul portale di TraniViva.«Caro amico, capisco la sua preoccupazione, e la rassicuro: Io sono il sindaco di Sutri. Ero a Trani, dopo la straordinaria serata della presentazione del mio libro, nella rassegna "Libri nel borgo antico", nel pieno della crisi del Comune di Sutri, per l'eterno conflitto tra la mia visione di una grande città d'arte e gli amministratori stanziali. In quel momento gli amici che erano con me, attenti e preoccupati per la la loro e la sua amata città, mi hanno insistentemente chiesto una disponibilità eventuale alla candidatura a sindaco nel lontano 2020.Conosco Trani da quando lei non era ancora nato. L'ho frequentata con convinta insistenza, e sarei orgoglioso di esserne il sindaco, ma non ritengo rispettosi, dopo la mia lunghissima esperienza amministrativa di sindaco in più città e assessore alla Cultura a Milano,Urbino, Cosenza, San Severino Marche, Baldissero D'Alba , e anche di assessore regionale nell'autonoma Sicilia, la sua descrizione e il suo riferimento a una "dimensione spettacolare e buona per farsi due risate al bar e al telefono", e ai video casalinghi in cui irridevo, con un linguaggio da artista d'avanguardia (ha dimenticato l'orinatoio di Duchamp e la merda d'artista di Manzoni?) per scongiurare l'avanzata, come si vede anche in Puglia, dilettantesca dei 5 Stelle.Che non mi sembrano una soluzione per Trani.Di quello che ho fatto nelle diverse città, dalle mostre all'apertura di nuovi musei (di cui non c'è traccia a Trani) non è difficile trovare notizia. Sarebbe stato sufficiente essere stato a Bisceglie per capire il significato profondo e l'accoglienza della mia proposta di stabile apertura gratuita dei musei, a pagamento solo per gli stranieri. E in questo momento sarei felice d'invitarla a Ferrara per vedere al Castello estense la mostra della collezione della Fondazione dei dipinti dedicata ai miei genitori: un successo; e a Sutri, il 14 e il 15 settembre, per l'apertura, alla presenza di Berlusconi, Tajani e del ministro dell'istruzione Bussetti, del museo di Palazzo Doebbing, con mostre da Tiziano a Pellizza da Volpedo. Cose mai viste.Venga. Venga a conoscere il sindaco di Sutri, e non si preoccupi. Per Trani vanno benissimo i "politici credibili,tranesi, attendibili, seri, concreti, pronti a buttare a mare zavorre, eterni riciclati", che lei descrive. Aspetto di vederne uno. Così potrò dire anch'io: "altro che Sgarbi!". Lei comunque venga a Ferrara e Sutri. Un cordiale saluto».