Volge al termine la lunga notte dell'Addolorata

Ancora una volta migliaia i fedeli scesi per strada per prender parte al sacro corteo

La notte dell'Addolorata si è consumata in un clima di sereno raccoglimento e con il vigile controllo delle forze dell'ordine. La statua della Madonna ha varcato alle 3 l'uscita della chiesa di Santa Teresa. Tanti fedeli hanno seguito le fasi iniziali della processione nonostante le temperature poco primaverili, proseguita per tutta la notte e buona parte della mattinata. In migliaia hanno voluto assistere alla sua tradizionale uscita dalla chiesa verso la sua lunga ricerca del figlio Gesù.Presenti, per tutte le ore notturne e fino alle prime ore della mattina, i volontari Oer Trani, Trani Soccorso, Anps e Croce Rossa oltre alla Polizia Locale. Il tutto si è svolto nel massimo ordine e nel rispetto della tradizione. Il silenzio e la preghiera hanno accompagnato l'Addolorata durante il suo percorso per le strade della città.Santa Teresa, Cattedrale, San Giovanni, Angeli Custodi, Madonna delle Grazie, Santa Chiara, San Giuseppe, Sant'Antonio, Madonna del Pozzo, Madonna del Carmine, San Francesco e nuovamente Santa Teresa le tappe del percorso processionale.