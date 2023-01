Volkswagen Golf rubata a Trani, ritrovata sulla Murgia di Andria dalle Guardie Ambientali d’Italia

Una Volkswagen Golf rubata a Trani, è stata ritrovata sulla Murgia di Andria dalle Guardie Ambientali d'Italia, sezione di Corato. Le guardie giurate volontarie dirette dal responsabile Franco Ventura, impegnate in uno dei consueti giri di perlustrazione, hanno rinvenuto il mezzo, occultato in un fondo dell'altopiano murgiano, nei pressi di via vecchia Spinazzola.Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono giunti gli agenti della squadra "Volanti" della Polizia di Stato di Andria: il veicolo era stato manomesso ed abbandonato, forse in attesa di essere cannibalizzato o per essere sottoposto al c.d. "cavallo di ritorno". Attività illegali che purtroppo vanno ad alimentare, in special modo, il mercato nero dei pezzi di ricambio. L''automobile è risultata rubata qualche giorno prima a Trani.E' l'ennesimo ritrovamento che avviene sulle alture murgiane del territorio di Andria, utilizzate come una sorta di "zona franca" dai predoni di automobili per le attività di cannibalizzazione dei veicoli e lo smaltimento delle carcasse.