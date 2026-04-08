Volto noto tra le famiglie, ora candidata: Rosanna Simone guarda al futuro di Trani nella Lista Fratelli d'Italia

Da anni è un volto conosciuto tra le famiglie tranesi, abituata ad ascoltare, confrontarsi e trovare soluzioni concrete nella quotidianità. Oggiha deciso di mettere a disposizione della città la sua esperienza e il suo impegno candidandosi al Consiglio Comunale alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio.Abbiamo raccolto il suo pensiero in un'intervista.«È una scelta maturata nel tempo, non improvvisa. Da anni vivo il rapporto diretto con tante persone della nostra città: nel lavoro, nella vita quotidiana, nelle relazioni. Ho ascoltato problemi reali, bisogni concreti, aspettative spesso disattese.A un certo punto ho sentito il bisogno di fare un passo in più: non solo ascoltare, ma contribuire attivamente alle soluzioni.»«Credo che la politica debba tornare ad essere presenza, responsabilità e concretezza. Non amo le promesse facili né le parole vuote. Preferisco i fatti, il lavoro quotidiano, la serietà.Per me amministrare significa prendersi cura della città come si fa con la propria famiglia o con il proprio lavoro: con attenzione, costanza e rispetto.»«Conta tutto. La mia esperienza nasce tra la gente, non nei palazzi. Ogni giorno ho avuto modo di confrontarmi con persone di ogni età e condizione. Questo mi ha insegnato che le scelte migliori nascono dall'ascolto vero.La città non è un concetto astratto: è fatta di volti, storie, difficoltà ma anche di grandi potenzialità.»«Sicuramente il sostegno alle famiglie, al commercio locale, alla sicurezza e alla qualità della vita.Trani è una città straordinaria ma ha bisogno di maggiore attenzione su tanti aspetti pratici: vivibilità, servizi, valorizzazione delle attività e cura degli spazi urbani.Il mio impegno sarà orientato a risultati concreti e misurabili.»«Non chiedo voti per simpatia o appartenenza, ma fiducia come persona.Chi mi conosce sa come lavoro ogni giorno: con impegno, coerenza e senso di responsabilità.La mia candidatura nasce dal desiderio sincero di dare un contributo alla città che amo.»Con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato Sindaco Angelo Guarriello