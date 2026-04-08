Rosanna Simone
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Speciale

Volto noto tra le famiglie, ora candidata: Rosanna Simone guarda al futuro di Trani nella Lista Fratelli d'Italia

«Credo che la politica debba tornare ad essere presenza, responsabilità e concretezza»

Trani - mercoledì 8 aprile 2026 12.30 Sponsorizzato
Da anni è un volto conosciuto tra le famiglie tranesi, abituata ad ascoltare, confrontarsi e trovare soluzioni concrete nella quotidianità. Oggi Rosanna Simone ha deciso di mettere a disposizione della città la sua esperienza e il suo impegno candidandosi al Consiglio Comunale alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio.

Abbiamo raccolto il suo pensiero in un'intervista.

Rosanna Simone, perché ha deciso di candidarsi?
«È una scelta maturata nel tempo, non improvvisa. Da anni vivo il rapporto diretto con tante persone della nostra città: nel lavoro, nella vita quotidiana, nelle relazioni. Ho ascoltato problemi reali, bisogni concreti, aspettative spesso disattese.
A un certo punto ho sentito il bisogno di fare un passo in più: non solo ascoltare, ma contribuire attivamente alle soluzioni.»

Che idea ha della politica oggi?
«Credo che la politica debba tornare ad essere presenza, responsabilità e concretezza. Non amo le promesse facili né le parole vuote. Preferisco i fatti, il lavoro quotidiano, la serietà.
Per me amministrare significa prendersi cura della città come si fa con la propria famiglia o con il proprio lavoro: con attenzione, costanza e rispetto.»

Il suo rapporto con i cittadini è sempre stato diretto. Quanto conta questo nella sua candidatura?
«Conta tutto. La mia esperienza nasce tra la gente, non nei palazzi. Ogni giorno ho avuto modo di confrontarmi con persone di ogni età e condizione. Questo mi ha insegnato che le scelte migliori nascono dall'ascolto vero.
La città non è un concetto astratto: è fatta di volti, storie, difficoltà ma anche di grandi potenzialità.»

Quali saranno le sue priorità?
«Sicuramente il sostegno alle famiglie, al commercio locale, alla sicurezza e alla qualità della vita.
Trani è una città straordinaria ma ha bisogno di maggiore attenzione su tanti aspetti pratici: vivibilità, servizi, valorizzazione delle attività e cura degli spazi urbani.
Il mio impegno sarà orientato a risultati concreti e misurabili.»

Che messaggio vuole lanciare agli elettori?
«Non chiedo voti per simpatia o appartenenza, ma fiducia come persona.
Chi mi conosce sa come lavoro ogni giorno: con impegno, coerenza e senso di responsabilità.
La mia candidatura nasce dal desiderio sincero di dare un contributo alla città che amo.»

Con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato Sindaco Angelo Guarriello
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