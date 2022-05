Votazioni 12 giugno, nominati gli scrutatori attraverso sorteggio elettronico

Questa mattina si è riunita la commissione elettorale comunale per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari di domenica 12 giugno 2022.L'individuazione, così come stabilito dalla commissione all'unanimità, è avvenuta attraverso sorteggio elettronico integrale. All'esito delle verifiche dell'ufficio, nelle prossime ore sul portale Istituzionale della città saranno resi noti tutti i nominativi.