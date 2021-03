Zingaretti si dimette da segretario del Pd, Fernando Riccio: «Il circolo di Trani è con te»

«A nome della Federazione della provincia BAT del Partito Democratico esprimo affettuosa e totale solidarietà a Nicola Zingaretti». E' il commento di Pasquale Di Fazio, segretario provinciale del Pd dopo la notizia delle dimissioni del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.«Zingaretti in questi due anni di mandato ha lavorato in modo incessante per portare il Partito ad una dignità politica consona alla propria storia e alle proprie origini. Non possiamo inoltre dimenticare la vicinanza di Nicola al nostro territorio intervenendo direttamente nelle recenti elezioni amministrative e contribuendo insieme a Francesco Boccia e Assuntela Messina alla vittoria del PD e del centro-sinistra nelle città di Andria e Trani.Nicola Zingaretti va solo ringraziato per aver dimostrato, nel quotidiano politico, di tenere al bene per la propria terra tutto il Paese agevolando, in situazioni complesse come quelle della pandemia, la coesione e l'Unità perché questa crisi la superiamo tutti insieme o non la supera nessuno.Il Partito Democratico ha bisogno di Nicola Zingaretti segretario ed è per questo che gli chiediamo di ritirare le proprie dimissioni. I militanti, la gente del PD, è questo che auspica, superando la logica di correnti e aree; il popolo unito del Partito Democratico gli chiede di restare per continuare a lottare, superando gli inutili attacchi interni ed esterni verso un uomo semplicemente giusto».Solidarietà arriva anche dalla città di Trani nella persona di Fernando Riccio, segretario del circolo cittadino: «Il Partito Democratico di Trani condivide la solidarietà della direzione provinciale del partito verso Nicola Zingaretti , che ha guidato con capacità, dedizione e lungimiranza il partito in questi anni difficili, traghettandolo verso nuovi traguardi, nell'interesse delle classi più disagiate del paese. Forza Nicola. Il circolo di Trani è con te».