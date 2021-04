Zona arancione, la biblioteca riapre al pubblico

Si avvisano gli utenti che in seguito all'entrata in zona arancione della Regione Puglia, la #Bovio riapre per la consultazione di libri, giornali e riviste esclusivamente su prenotazione a partire da martedì 27 aprile, osservando il seguente orario:- dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.Inoltre sarà possibile:- accedere su prenotazione in biblioteca per scegliere i libri direttamente a scaffale;- restituire i prestiti nell'apposito box rispettando gli orari di apertura della biblioteca.Per la prenotazione dei servizi è necessario inviare una mail a info.biblioteca@comune.trani.bt.it e attendere il messaggio di conferma da parte delle bibliotecarie.Quando sei in biblioteca devi sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza covid, inoltre all'ingresso della struttura troverai il gel per igienizzare le mani.L'ingresso alla struttura è consentito solo da 𝘃𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗲 (retro della Biblioteca).Per ulteriori informazione e/o necessità potete contattarci al numero 0883581508.