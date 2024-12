Altra sconfitta per la Soccer Trani: vince il Mola 0-2. Incombe l’incubo play-out per i tranesi

Terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato per la Soccer Trani, battuta dalla vice-capolista Virtus Mola 0-2. Al 'Lapi' gli ospiti dimostrano grande solidità e chiudono la pratica già nel primo tempo.Ottimo avvio di gara degli ospiti che dopo soli centoventi secondi si presentano dalle parti di Pinnelli, che però devia in corner.. Pronta reazione della Soccer con Pugliese che però tira alto sopra la traversa.Un minuto più tardi sono i tranesi a guadagnarsi un calcio di rigore con Nannola: sul dischetto si presenta Pugliese che però si fa ipnotizzare da Bevilacqua: il Mola rimane in vantaggio di due reti. Al 43' tentativo in rovesciata di Riondino, palla fuori. Termina il primo tempo, è 0-2 per il Mola.Dopo sessanta secondi prima opportunità per il Mola, blocca Pinnelli. Al 50' tiro cross insidioso di Dentamaro, la sfera sfiora l'incrocio dei pali. Sei minuti più tardi Precchiazzi tenta il mezzo esterno dal limite, fuori. Al 73' gli ospiti sfiorano la rete dello zero-tre con Diagne che non inquadra clamorosamente la porta. All'80' tentativo di Terrone con un colpo di testa, la palla sfiora il palo. Sei minuti più tardi Nannola si divora la rete dell'uno a due, grande intervento del portiere avversario. Al 93' tentativo di Ragno su punizione, palla deviata in corner. L'arbitro decreta la parola fine: Virtus Mola batte Soccer Trani 0-2.