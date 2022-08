Apulia, esordio con l'Arezzo alle porte: parla Zafirah Nkamo

L'esordio in coppa Italia con l'Arezzo è alle porte è la società dell'Apulia Trani continua a rafforzare l'organico. Ultimo importante arrivo in biancoazzurro è quello della forte attaccante camerunense, proveniente dalla Prima Divisione svizzera disputata con la maglia dell'Yverdon Sport Féminin FC, Zafirah Nkamo (classe 1996, alta 1,65 cm) che si presenta così ai suoi nuovi sostenitori: "Avevo voglia di cambiare campionato e di giocare fuori dalla Svizzera. Qui a Trani mi sono sentita subito a mio agio anche perché l'accoglienza è stata davvero ottima. Le compagne sono tutte molto simpatiche così come anche lo staff tecnico".Quali sono i tuoi obiettivi per quest'avventura italiana: "Il mio primo obiettivo è quello di segnare tanto gol per aiutare la squadra a stare su in classifica. Poi mi piacerebbe essere tra le migliori atlete di questa serie B". Che campionato ti aspetti: "Non conosco bene la serie B italiana ma sicuramente il livello sarà molto buono".Parlaci un po' di te: "Sono un attaccante e provengo dall'Yverdon Sport Féminin FC. Ovviamente, visto il mio ruolo, mi piace fare gol e tenere palla. Il resto lo scoprirete voi durante il campionato…". Un messaggio ai tifosi tranesi: "Vi aspetto tutti allo stadio per sostenerci. Sarò felice di incontrarvi. Sono sicura che insieme potremo portare l'Apulia Trani in alto. Forza Trani".