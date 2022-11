Apulia, oggi sfida con il Pomigliano

Mentre la prima squadra osserverà un turno di riposo la Primavera dell'Apulia Trani sarà chiamata, sabato alle ore 13, a sfidare il Pomigliano. A presentare la gara è il tecnico Giuseppe Curci:"Il bilancio iniziale è molto positivo: le ragazze sono andate oltre le più rosee aspettative. Peccato per il ko con l'Arezzo che non rispecchia il reale valore del mio team".Una squadra forte con tante ragazze pronte per la prima squadra:"Le ragazze stanno facendo bene tanto che Bianca Buttiglione che ha un futuro roseo, il portiere Elisabetta Trentadue che ha disputato una gran prova con il San Marino, Damaride Campanelli in campo con il Tavagnacco, Alessia Vitale e Roberta Speranza hanno già esordito in serie B. Oltre loro in panchina si sono viste Daniela De Zio, Ilenia Ruotolo, Valentina Schiavone, Rebecca Sammarco e Gloria Piscopo".Presentiamo la sfida con il Pomigliano:"Sicuramente andremo li per vincere e per cercare di fare un'ottima prestazione di squadra. So che le campane non occupano una buona posizione di classifica ma guai a pensare a questo fattore".Un parere sul raggruppamento:"Ci sono due, tre formazioni di alto livello. Ce la siamo sempre giocata. Ogni partita, però, qui ha una storia a se".