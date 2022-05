Sole in testa alla classifica, fantastiche ragazze dell'Apulia Trani

Ancora un grande successo che vale il primato solitario per l'Apulia Trani che grazie ai gol di Maknoun, Bistrian e la doppietta di Rus supera il Grifone Gialloverde. Per la cronaca le ragazze di Mannatrizio hanno battuto anche due record: i 100 gol in campionato e i bomber Rus che supera il record nazionale di 42 marcature (43 oggi per l'atleta rumena).Parte subito forte l'Apulia Trani che fa le prove generali del gol che arriva al 9' con Maknoun che insacca dagli sviluppi di corner. Il copione della gara non cambia con le biancoazzurre che premono e trovano il raddoppio, al 14', con un gran tiro al volo di Rus. Il terzo gol arriva al 31' con Bistrian che salta il portiere e segna il centesimo gol in campionato. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul 3-0.Il secondo tempo è sempre a favore delle tranesi che controllano la gara e trovano il poker con Rus al 76'. Dopo 3' di recupero il triplice fischio finale che vale il primato solitario in graduatoria ai danni del Chieti.