"Tutti allo stadio": domani alle 15.30 Apulia - Indipendent potrebbe valere la promozione in serie B

Ultime due battaglie per l'Apulia Trani che domenica 29 maggio ospiterà l'Independent per una gara che potrebbe valere la promozione in serie B in caso di non vittoria del Chieti. A presentare il match è il tecnico Francesco Mannatrizio: "Abbiamo vissuto la settimana allenandoci in riva al mare e nelle piazze cercando, così, di far avvicinare più gente alla squadra e riempire lo stadio come accadeva negli anni '80".Parliamo della formazione: "Mancherà Chiper squalificata; Maknoun è in forte dubbio. Il resto della truppa sta bene".Independent un avversario tosto: "All'andata ci mise in grossa difficoltà: vincemmo grazie alle singole. Sarà una partita difficile. Speriamo di assistere ad un bello spettacolo e, come sempre, di far divertire chi si accomoderà sugli spalti".Un cammino in rincorsa quello delle biancoazzurre che il tecnico commenta così: "La vittoria in casa della Res Roma è lo specchio della nostra stagione, vale a dire sempre in rincorsa. Ad un certo punto della gara ci davano per spacciati ma abbiamo ribaltato tutto. Rischiamo di chiudere la stagione con un numero incredibile di vittorie consecutive: possiamo scrivere la storia".