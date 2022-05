Con una fantastica goleada l' Apulia Trani raggiunge la vetta della classifica

Una super Apulia Trani si sbarazza,per 6-1, anche dell'ostico Trastevere. Lo fa nel secondo tempo dopo ina prima frazione terminata 1-1. Nella ripresa dilagano le pugliesi grazie alla rete Chiper e alle doppiette di Maknoun e Rus.Un primo tempo in cui parte bene l'Apulia Trani che al 7' colpisce una traversa con Rus. Al 18' calcio d'angolo di Colesnicenco e testa di Del Vecchio per l'1-0 delle padrone di casa. Le ragazze di Mannatrizio tengono la gara sotto controllo fino al secondo dei cinque minuti di recupero quando l'arbitro decreta un penalty alle romane, trasformato da Sgambato, e ammonisce Prieto. Si va al riposo sull'1-1.Nella ripresa pronti via Maknoun rimette le cose a posto con il Trastevere che resta in dieci per l'espulsione di Berarducci (doppia ammonizione). Al 61' il tris di Chiper che apre le danze alla goleada. Al 76' il poker è servito con Maknoun. A chiudere le danze é bomber Rus con una doppietta al 78' e 86'. Dopo quattro minuti di recupero su può festeggiare ancora.