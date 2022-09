Non ce la fa l'Apulia a Napoli: 1- 0 per le partenopee

L'Apulia Trani perde 1-0 a Napoli in casa di una delle squadre, sulla carta, più forti della serie B di calcio femminile: al 6° minuto del primo tempo è Adri Gomes a regalare il successo alle biancoazzurre campane.Dopo sei giri di lancette è dunque subito il Napoli a portarsi in vantaggio con un bel diagonale della Gomes. Immediatamente l'Apulia Trani prova a riprendere il risultato con un paio di tentativi ma quelli più pericolosi sono di marca partenopea con Pinna che al 12' calcia ma vede Raicu effettuare una gran parata e mandare in corner e poi al 19' con le napoletane che non riescono a finalizzare, sul secondo palo, una bella azione manovrata. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le due formazioni a riposo sull'1-0.Nella ripresa parte forte la corazzata Napoli alla ricerca del raddoppio. Al 63' le partenopee vanno in gol con Mauri ma la marcatura viene annullata per fuorigioco. Cinque minuti più tardi grandissima occasione per l'Apulia Trani con Cochis che da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. Al 71' grandissima incursione dalla destra di Adri Gomes che salta Raicu ma a porta sguarnita deposita sul palo. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con il Napoli che sale a quota sei e con l'Apulia Trani che resta a zero ma mostrando comunque progressi. Per la cronaca ammonite Riboldi e Varriale per le tranesi e Franco per le napoletane.Non ce la fa l'Apulia