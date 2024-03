Big-match per la Soccer contro l’Acquaviva,Cdt visita il Bitritto Norba, Apulia visita la Vis Mediterranea

La Soccer Trani sarà impegnata contro l'Acquaviva in un vero e proprio big-match di alta classifica. Infatti gli ospiti sono primi nel girone a quota 51, a pari merito con il Capurso. La Soccer rincorre a -7, attualmente quarta in classifica. I tranesi vengono da uno stop contro il Don Uva che non ha permesso di vivere il match di oggi con ancora più importanza ma, vincere oggi, renderebbe le ultime partite stagionali ancora più avvincenti.L'appuntamento è oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio 'Sant'Angelo dei Ricchi' di Andria.Biglietti:uomini 3€, donne e u18 gratis.Il Città di Trani visiterà il Bitritto Norba, attualmente decimo in classifica a quota 23, a più 10 dai tranesi. I tranesi arrivano all'incontro con un passo falso contro il Lucera, come da previsione. Prima della settimana scorsa però, erano arrivate due vittorie consecutive ottime in chiave salvezza e, anche il match di oggi, potrà dire molto sulle ambizioni dei tranesi.Calcio d'inizio ore 15 allo stadio 'Scirea' di Bitritto.Infine, l'Apulia, reduce da giorni difficili dopo le dimissioni di mister Preziosa, se la vedrà con il Vis Mediterranea, capolista solitaria del campionato a quota 49. È un match già scritto per le tranesi che però proveranno a strappare almeno un punto, che sarebbe oro vista la situazione in classifica, che vede le tranesi 14esime a solo un punto dalla zona retrocessione diretta. Calcio d'inizio alle 14:30 allo Stadio Comunale Pertini, Piano.