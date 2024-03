Calcio, domenica molto amara per Apulia e Città di Trani: per entrambe sconfitte pesanti

Domenica molto complicata per le due tranesi, entrambe alla ricerca disperata di punti salvezza, ma, sia Apulia che Cdt, non trovano la vittoria.Nel campionato di Promozione, il Cdt cade contro il Lucera, perdendo 4-1. Nonostante questo risultato, i tranesi rimangono saldi in zona playout a +2 dalla zona retrocessione diretta e non riescono a trovare la terza vittoria consecutiva. CRONACA. Dopo un primo tempo molto equilibrato, gli ospiti passano in vantaggio con Balletta che, approfittando di un errore difensivo, trova l'1-0. Il raddoppio viene siglato da Mawa che, su ripartenza, anticipa tutti e gonfia la rete. I tranesi non mollano e accorciano le distanze con Floro, che dal dischetto non sbaglia. Dopodiché arriva il 'gol della domenica' con Belletta che, da centrocampo, sigla la doppietta personale. Su rigore arriverà anche il gol che porterà il risultato finale sul 4-1.L'Apulia non sa più vincere e perde uno scontro più che diretto per la salvezza contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero. Le tranesi restano in zona playout, a solo 1 punto dalla retrocessione diretta. CRONACA. Le ospiti, nel primo tempo, prima scheggiano il palo dalla distanza e poi, al 26' trovano il vantaggio, e anche il gol-vittoria, con Rizzatello che, mette in rete dopo la respinta del palo. Le tranesi creano poco e niente in tutto il match; al 50' Corso cerca una conclusione dalla distanza, neutralizzata dal portiere avversario e poi, all'87' ci prova la solita Delvecchio, senza pericolosità.