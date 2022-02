Calcio femminile, l'Apulia si prepara ad affrontare l'Aprilia Racing

Archiviata la prima parte di stagione, l'Apulia Trani proseguirà a ranghi ridotti gli allenamenti delle prossime due settimane, a causa dei diversi impegni che attendono sei calciatrici della rosa di Francesco Mannatrizio con le loro rispettive nazionali e che, di conseguenza, hanno portato all'anticipo al giovedì della sfida con l'Aprilia Racing e al posticipo dell'incontro casalingo con la Roma XIV Decimoquarto a domenica 27 febbraio.Il terzino sinistro Violeta Mițul, la playmaker Nadejda Colesnicenco e l'attaccante Claudia Chiper, infatti, sono regolarmente presenti nel roster delle diciotto convocate dal commissario tecnico moldavo Eduard Blănuță, per il VisitMalta Women's Trophy 2022, così come la centrocampista Claudia-Andreea Bistrian e l'attaccante Laura Roxana Rus nelle ventiquattro selezionate dal coach rumeno Cristian Alexandru Dulca, per la tournée in Costa del Sol, e la punta Leïla Maknoun che, con la nazionale tunisina, è attesa all'ultimo atto di qualificazione alla TotalEnergies Women's Africa Cup of Nations (Morocco 2022™️), tramite PlayOff da disputare in una doppia sfida di andata e ritorno.Di seguito, gli appuntamenti nel dettaglio:MOLDAVIA (Violeta Mițul, Nadejda Colesnicenco, Claudia Chiper):vs Malta "Tony Bezzina Stadium" di Paola, 16/02/2022 - 16:00 CET | VisitMalta Women's Trophy 2022vs Marocco "Tony Bezzina Stadium" di Paola, 22/02/2022 - 16:00 CET | VisitMalta Women's Trophy 2022ROMANIA (Claudia-Andreea Bistrian, Laura Roxana Rus):vs Austria 🇦🇹 | "Marbella Football Center" di San Pedro de Alcántara, Málaga, 20/02/2022 - 18:00 CET |vs Irlanda del Nord | "Marbella Football Center" di San Pedro de Alcántara, Málaga, 23/02/2022 - 12:00 CETTUNISIA (Leïla Maknoun):vs Guinea Equatoriale | "Stade Municipal de Soliman" di Soliman, 18/02/2022 - 15:00 CET | Match 1 - PlayOff - TotalEnergies Women's Africa Cup of Nations (Morocco 2022™️)* vs Guinea Equatoriale | 21/02/2022 - 18:00 CET | Match 2 - PlayOff - TotalEnergies Women's Africa Cup of Nations (Morocco 2022™️).* Sede dell'incontro non ancora comunicata.Inoltre, mercoledì 16 febbraio, la centrocampista coratina Sara Ventura, risponderà della convocazione di Marco Canestro, allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Femminile Under 20, per il Raduno Territoriale dell'Area Sud, presso il Centro di Formazione Federale di Catanzaro, che prevede anche un'amichevole contro la Rappresentativa Regionale Calabria Femminile, alle ore 14:15, nel medesimo impianto.