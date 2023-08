Calcio, Ilario Monterisi vola in serie A

Ieri, per gli appassionati di calcio a Trani è stata una giornata particolare, non solo perché è iniziata la prima giornata della massima serie del nostro campionato ma anche perché Trani è stata presente grazie ad un giovane talento classe 2001 che ha esordito con i campioni in carica. Dopo Dell'Oglio e Di Leo si è aggiunto alla lista anche Ilario Monterisi che ha detto la sua nella partita contro i campioni in carica. Il ragazzo gioca come difensore centrale e già nell'under 19 del Bari ha dimostrato grande velocità e tempo di reazione. È molto tecnico e spesso interviene in maniera decisa e pulita in tackle. Auguri di buona fortuna al giovane sperando che possa avere una grande carriera.