Calcio, prima vittoria stagionale per l’Apulia, solo un pari per l’Asd Trani

Con il campionato di promozione pugliese fermo a causa della pausa, sono andati in scena i match di Apulia Trani, reduce da un'importantissima vittoria in chiave salvezza contro il Grifone Gialloverde, e Asd Trani che non è riuscita a portare via i tre punti contro il Terrible Soccer, nel campionato di terza categoria.L'Apulia finalmente può sorridere e lo fa vincendo in un match fondamentale per la classifica. Succede tutto nel primo tempo con Bruno che realizza una doppietta e regala la prima vittoria stagionale per 2-0 alle ragazze di mister Preziosa che ha commentato così la prestazione dei suoi: "Avevamo preparato la partita in questo modo, il primo tempo avrebbe potuto avere anche un risultato più largo. Il secondo tempo invece è stato giocato a ritmi più lenti, abbiamo gestito. È una vittoria fondamentale per la squadra e per il morale."Il primo gol è arrivato al 16' con Chiapperini che con un cross dalla fascia trova Bruno che non può sbagliare. La doppietta della tranese arriva da un calcio d'angolo, deviato da Delvecchio che trova ancora una volta Bruno, abile ancora una volta a battere il portiere avversario. Da segnalare due legni colpiti dall'Apulia nel secondo tempo. La squadra tranese sale al 13' posto in classifica e nel prossimo match se la vedrà con la Salernitana Women.Nel campionato di terza categoria, l'Asd Trani non riesce a centrare i tre punti e a portarsi a casa il bottino pieno. Finisce 2-2 con il Terrible Soccer in quel di Bitonto: non basta la doppietta di Allegretti a regalare la vittoria ai ragazzi di mister Scaringi abili comunque a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Allegretti che in due situazioni differenti, riesce a concretizzare due rigori, confermandosi un ottimo battitore e una certezza in questa squadra. I padroni di casa riescono ad agguantare il pari con il più classico dei 'gol della domenica', portando il risultato sul 2-2. Succede tutto nel primo tempo, mentre nel secondo da segnalare la traversa dei bitontini e le due espulsioni sempre nei confronti dei padroni di casa. I tranesi rimangono saldi al 7' posto in classifica ma a soli 2 punti dalla zona playoff. Nel prossimo match ospiteranno il Liberty Bari.