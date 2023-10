Campionato di Lotta Ragazzi, pioggia di medaglie per la Judo Trani

Si è svolto a Ostia, presso il Pala Pellicone, nei giorni 14-15 ottobre, il Campionato Italiano Ragazzi – Esordienti A 2023. La Apd Judo Trani porta a casa innumerevoli emozioni e medaglie. Occhionorelli Antonio oro Campione d'Italia, Andrea Iacca argento – Merafina Carlo bronzo – Dibari Dorian bronzo. Ottime le prestazioni di Lamantea Danilo 4° - Porcelli Emanuele 5°. Il numero di punteggi acquisito durante la competizione ha, inoltre, consacrato la Judo Trani alla vetta del podio delle società sportive. Incommensurabile soddisfazione dei tecnici Nicola Loprieno e Leonardo Occhionorelli che ritrovano, in questi risultati, tutto l'impegno, la determinazione e il coraggio nell'affrontare, quotidianamente, un progetto di vita che vuole regalare a ciascuno di questi ragazzi unicità. Perché lo sport è, non solo relazionarsi con gli altri, ma conquista, passo dopo passo, di una vera identità umana che sia il volano di valori e sfida nel superamento dei propri limiti. Sport come autentica metafora dell'esistenza: la vittoria non è solo sulla materassina, ma in tutte quelle occasioni in cui ci si dovrà difendere da nemici e avversità, sempre, però, nel rispetto della propria e altrui alterità. Tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro instancabile dei maestri di arti marziali e vita, e delle famiglie che supportano, con innumerevoli sacrifici, il costante cammino di crescita. Crederci, sempre.