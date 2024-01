Città di Trani, mister Losacco esonerato: squadra affidata ad Arcangelo Luzzi

In data 13 gennaio 2024, la società Città di Trani, con un comunicato ufficiale ha deciso di revocare l'incarico di allenatore della prima squadra a mister Pasquale Losacco.

1 vittoria, 4 pareggi, 11 sconfitte: questo il resoconto finale dell'avventura del tecnico barese, quest'anno allenatore del Città di Trani, attualmente fanalino di coda del campionato di Promozione pugliese. Era inevitabile pensare che la squadra avesse bisogno di una scossa e come nella stragrande maggioranza di situazioni come queste, è proprio l'allenatore a pagarne le conseguenze. Ciò non toglie il gran lavoro fatto da mister Losacco in questi mesi alla guida della società tranese.

Nel comunicato rilasciato tramite i social, la neo menzionata società ringrazia mister Losacco e gli augura le migliori fortune per le prossime avventure calcistiche.

La squadra verrà momentaneamente affidata a mister Arcangelo Luzzi e allo staff del settore giovanile, in attesa di trovare un nuovo allenatore, con la speranza che possa portare la squadra tranese alla salvezza, obiettivo molto difficile ma non impossibile.