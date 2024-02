Derby, sotto la pioggia di San Ferdinando la Soccer domina e vince 4-0 contro il Cdt

Sotto la pioggia di San Ferdinando il derby viene stravinto, come ampiamente pronosticato, dallache vince dominando dal primo all'ultimo minuto e lo fa con il perentorio risultato di 4-0, in un match senza storia. I ragazzi di mister Mascia balzano al quarto posto in classifica in attesa dei risultati degli incontri delle 15. Invece, il Cdt rimane ancorato all'ultimo posto a 7 punti e difficilmente riuscirà in questo rush finale a cambiare rotta. Decidono le reti di bomber, che sale a 16 gol nella classifica capocannonieri,Il match si apre con un'occasione limpida per i padroni di casa con Rizzi che dalla fascia lascia partire un cross che trova sul secondo palo Dascoli che di testa sfiora il palo alla destra del portiere avversario. Al 7' minuto arriva un miracolo dello stesso Gazzillo, abile a neutralizzare il tiro a botta sicura di Pugliese che, però, al 25' della prima frazione non fallisce nuovamente e sigla il vantaggio Soccer: dopo un'azione portata avanti da Dell'Oglio, la palla finisce sfortunatamente sui piedi di Zonno che devia nella direzione del 9 tranese che questa volta non può sbagliare: 1-0. Tre minuti più tardi Precchiazzi con un'apertura alla 'Pirlo' trova ancora Dascoli ma Gazzillo dice nuovamente no. Continua il dominio dei padroni di casa, e il raddoppio non tarda ad arrivare: Pugliese dopo un'azione corale arriva sul fondo e di tacco trova Martinelli che dalla zona dischetto di rigore non perdona: 2-0. Il primo tempo finisce con il doppio vantaggio Soccer con il risultato che poteva essere più largo. La seconda frazione di gioco continua sulla falsariga della prima, con i ragazzi di Mascia che continuano a premere sull'acceleratore e al 60', Rizzi cala il tris dopo un corner dalla sinistra perfetto di Martinelli che, sul secondo palo trova il terzino tranese che con uno stacco perentorio batte Gazzillo. Qualche minuto più tardi Pugliese va vicino all'ennesima doppietta stagionale ma non trova la porta dopo un cross perfetto di Dascoli. Gli avversari sembrano quasi essere usciti dal campo e all'82' arriva la parola fine: Muciaccia D. dal fondo trova l'altro Muciaccia che non riesce a trovare inizialmente la porta, la palla arriva sulla testa di Galeotta che trova la gioia personale. Da segnalare nel finale la grande punizione di Terrone. Il derby finisce 4-0 per la Soccer.