Ennesima prestazione deludente della Soccer Trani: contro lo Stornara termina 0-0

I tranesi non vincono da ben sei turni, più precisamente dal 3 novembre. Ennesima prestazione incolore per i ragazzi di mister Mascia. Con questo pareggio, i dragoni scivolano all'undicesimo posto, a quota 20 punti. La zona play-off si allontana sempre di più, adesso distante ben 7 lunghezze. L'incubo play-out dista soli tre punti.Al 'Lapi' si scende in campo per la 15esima giornata di campionato: Soccer Trani ospita Soccer Stornara. Mister Fabrizio Mascia schiera il solito 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Riondino, Sementino, Elia e Forgione in difesa. A centrocampo spazio a capitan Precchiazzi, Ragno e Binetti. In avanti Nannola e Vitale al fianco di Pugliese.All'11' prova la conclusione Pugliese, sinistro troppo alto. Al 26' ancora occasione per l'attaccante tranese, ben trovato da Vitale con un preciso mancino: il 9 tranese non riesce a spedire in porta. Un minuto più tardi i tranesi recriminano un calcio di rigore abbastanza evidente, non ravvisato dall'arbitro. Al 31' tiro debole di Vitale, bloccato agilmente dal portiere avversario. Continua la pressione della Soccer: su sviluppi di corner è Sementino a provare il colpo di testa, grandissima risposta di Soto. Al termine della prima frazione Nannola pennella per Pugliese che però cicca la conclusione mancina al volo. La prima frazione termina in parità: 0-0 al Lapi.Al 50' tentativo di Vitale, tiro deviato in corner. Sette minuti più tardi annullata la rete di Pugliese per fuorigioco. 60' in corso: conclusione mancina ancora del 9 tranese, palla altissima. Al 68' punizione dal limite di Vitale, la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere dello Stornara. I tranesi spingono alla ricerca del gol del vantaggio, ma la manovra di gioco è troppo prevedibile e ben respinta dagli ospiti. All'88' conclusione dalla distanza di Binetti, respinta in corner. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani-Soccer Stornara termina a reti bianche.