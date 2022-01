Fipav Puglia, disposto il rinvio delle prossime due giornate dei campionati regionali e territoriali di pallavolo

Dato l'andamento della situazione epidemiologica da, la Consulta dei Presidenti Territoriali e il Consiglio Regionale dellahanno deciso di rinviare al termine della fase regolare tutte le gare dei campionati di serie regionali e territoriali in calendario nelle giornate del 14-15-16 gennaio 2022 e del 21-22-23 gennaio 2022.Il presente provvedimento obbliga così al rinvio dei prossimi due incontri dell', tanto per la compagine di serie D femminile (che avrebbe affrontato, nell'ordine, Nelly Barletta e Olympia Orta Nova), quanto per la squadra di Prima divisione maschile (che non disputerà le gare contro Dinamo Molfetta e Bcc New Mater).Le gare rinviate si sommano agli incontri che l', su richiesta delle squadre avversarie, non ha disputato nello scorso weekend: per la compagine maschile, non si è tenuto il match contro Justbritish Palo del Colle, programmato per domenica 9 gennaio; per le ragazze allenate da, ad essere annullata è stata la gara contro Audax Andria, prevista per sabato 8 gennaio. Le partite sono state rinviate.