Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup

La notizia era nell'aria da qualche mese, e adesso è arrivata anche l'ufficialità: lascrive ancora la storia e, il prossimo 16 maggio, volerà inper disputare, dove affronterà il"Lasi prepara a vivere una giornata destinata a rimanere nella storia del club.i biancazzurri voleranno in Belgio per affrontare ilal "Batimont Solar Park" di Ostenda nella Identity Cup, in quella che sarà la prima trasferta internazionale della storia della società tranese. 1865 chilometri di distanza, ma due storie che presentano molte somiglianze.Il club belga diha rappresentato per anni il calcio professionistico sulla costa del Mare del Nord, disputando 14 campionati nella massima serie belga e arrivando fino ai preliminari di Europa League nel 2017 contro l'Olympique de Marseille. Una storia fatta di grandi risultati ma anche di momenti difficili. Dopo aver vissuto il periodo più brillante con dieci stagioni consecutive nella massima divisione, il club è arrivato fino al fallimento nel 2024.Da quel momento è iniziato un nuovo percorso grazie alla collaborazione con il KSV Diksmuide, da cui è nato l'attuale KV Diksmuide Oostende. Il progetto sportivo è ripartito con entusiasmo: nella scorsa stagione è arrivata la promozione e quest'anno la squadra è nuovamente in piena corsa per salire di categoria.Due città di mare, due club con una storia intensa e due comunità che hanno scelto di ripartire. Da questa affinità nasce l'Identity Cup, un trofeo che celebra identità, appartenenza e resilienza, valori che uniscono le due società e le loro tifoserie.Per la Soccer Trani si tratta di un appuntamento particolarmente significativo: la prima sfida internazionale della sua storia, ma anche la conferma del percorso ambizioso intrapreso in questa stagione dal presidente Luciano Pace e dal vicepresidente Ignazio Di Lauro, che hanno avviato un progetto di crescita con l'obiettivo di riportare il club tranese a livelli sempre più importanti.La partita sarà aperta al pubblico e rappresenterà anche un'occasione speciale per i tifosi biancazzurri, che potranno eventualmente organizzarsi per seguire la squadra in questa storica trasferta europea e accompagnarla fino alla costa del Mare del Nord. Un viaggio lungo quasi duemila chilometri che porterà i colori della Soccer Trani in Belgio per una partita che sarà molto più di una semplice amichevole: l'inizio di un nuovo capitolo internazionale per il club e di un legame sportivo tra due realtà accomunate dalla stessa passione."