Inizia la stagione della Soccer, Mascia: “Obiettivo migliorarci, necessario alzare il livello. Vogliamo raggiungere un traguardo importante”

: il raduno del 1/08 ha permesso a mister Mascia di conoscere meglio i nuovi ragazzi che difenderanno la maglia biancazzurra. Ricordiamo che Mascia è alla guida dei dragoni dallo scorso anno e, visti gli ottimi risultati raggiunti, la società ha deciso di riconfermarlo anche per questa annata.La Soccer ha optato per numerosi cambiamenti a livello di organico, ma sicuramente si riparte dalle certezze della scorsa stagione: "Si ricomincia con rinnovato entusiasmo - commenta Mascia -. Abbiamo cambiato gran parte della squadra, sono rimasti in 6-7; ci accingiamo a lavorare per trovare una nuova identità ma sempre con gli stessi valori: umiltà e applicazione quotidiana."Questi numerosi cambiamenti sono dovuti alla probabile necessità di voler alzare l'asticella rispetto allo scorso campionato, vista la difficoltà del prossimo: "Vogliamo migliorarci, anche perché il campionato di Promozione torna ad essere più competitivo, a 18 squadre, con poche pause, quindi è necessario alzare il livello.. Manca ancora qualcosina, ma credo che nessuna squadra sia già al completo."Sulla riconferma per il secondo anno consecutivo: "Per come sono fatto, questo è un punto di partenza,, migliorando i giocatori giorno per giorno, vedendo cosa il mercato ci offre e solo più avanti saprò dire quale sia il vero obiettivo."