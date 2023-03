L'Apulia perde contro il San Marino Academy per 0-1

Una sconfitta immeritata quella rimediata domenica pomeriggio dall'Apulia Trani che perde, 0-1, con il San Marino Academy grazie all'unica vera e propria palla gol delle ospiti con Tamburini.

Dopo circa 7' arriva il vantaggio del San Marino con Tamburini che ribadisce in rete il pallone da pochi passi dopo una bella parata della giovane Trentadue. La partita resta equilibrata con le tranesi che ci provano, al 14', con due ghiottissime palle gol: prima Sgaramella calcia a botta sicura dall'interno dell'area di rigore con il pallone che finisce sulla difesa del San Marino. Nella stessa circostanza, di conseguenza, Bistrian sbaglia a porta praticamente vuota calciando fuori e alto. La gara resta equilibrata con le ospiti che ci provano con un paio di tiri fuori e con le pugliesi che provano in tutti i modi a spingere. Il primo tempo termina 0-1 dopo un minuto di recupero.Nella ripresa l'Apulia Trani non ci sta e ci prova al 4' con un timido tiro della rumena Rus. Al 24' ancora super occasione per le ragazze biancoazzurre prima con un gran tiro di Bistrian ben parato in corner dall'estrema difensore ospite e poi, sugli sviluppi di questo, con Rus che di testa manda di pochissimo fuori. La timida risposta del San Marino arriva alla mezz'ora con un bel colpo di testa di Barberi che si spegne di poco al lato. Sei minuti più tardi l'ultima occasionissima del match è dell'Apulia Trani con la palla che, da corner, non s'insacca di pochissimo. La gara resta equilibrata e termina, dopo ben 5' di recupero, sullo 0-1.