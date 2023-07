L'Apulia Trani è ufficialmente iscritta in serie C

La società dell'Apulia Trani comunica che il club biancoazzurro, dopo il parere positivo della Co.Vi.So.D, è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di serie C femminile. Di conseguenza la gloriosa società tranese è già al lavoro per costruire una rosa valida, che possa far divertire i tifosi e far bella figura in un campionato sempre ostico e ricco di insidie come quello della serie C