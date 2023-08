L'Apulia Trani è ufficialmente una società giovanile di Terzo Livello

Ancora grandi notizie dal mondo Apulia: di fatto il rinomato club tranese è ufficialmente una società giovanile di Terzo Livello (ex Scuola Calcio Elitè). L'Apulia è stata inserita dalla F.I.G.C., per il terzo anno consecutivo, nell'elenco nazionale riferito al sistema di qualità dei club giovanili (comunicato ufficiale n. 240 del 7 Luglio 2023).Una società seria e professionale che vanta, come pochissime altre in Italia, di un Centro Sportivo di proprietà, l'Apulia Center, che con merito ottiene questo importante riconoscimento raggiunto grazie a tanti sacrifici e determinazione. Un club che rappresenta la storia del calcio femminile italiano, che vanta al proprio interno professionisti del settore.