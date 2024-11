La Soccer Trani la pareggia nel finale: è 1-1 con il Lucera, ma quanti rimpianti per i tranesi

Finisce in parità il match tra Soccer Trani e Lucera: tantissimi rimpianti per i tranesi, che avrebbero meritato i tre punti, ma la rete del pari è arrivata solamente nel finale con Piombarolo. Con questo pari, i tranesi salgono a 18 punti in classifica.Ottimo avvio dei dragoni, spinti da un 'Lapi' gremito di gente. Al 7' piccolo spavento per i tranesi, rete del Lucera annullata per fuorigioco. Segue una fase di match molto equilibrata, con le due squadre molto compatte. Al 27' la Soccer sfiora il vantaggio, su schemi di calcio d'angolo Jeladze colpisce in pieno la traversa, con una precisa e forte conclusione. La prima frazione, priva di altre emozioni da regalare, termina a reti bianche. Regna, sin qui, l'equilibrio.Al 56' il Lucera rischia di regalare il vantaggio alla Soccer, ma Terrone, dopo un rimpallo sfortunato con il difensore avversario, si allunga troppo la sfera. Al 69' ci prova Jeladze su punizione, traiettoria troppo alta. Un minuto più tardi recupero palla in fase offensiva dei tranesi, al tiro ci arriverà Precchiazzi, stesso esito. Buon momento per i tranesi, che spingono alla ricerca di un vantaggio che sarebbe più che meritato.All'81' i tranesi vanno vicini alla rete, colpo di testa impreciso di Nannola. Quattro minuti più tardi ci prova ancora Jeladze, parata del portiere. Stregata la porta del Lucera: all'87 Dentamaro sfiora la rete, con una conclusione dal limite che va vicina all'incrocio dei pali.Nel finale i tranesi avrebbero anche due occasioni per vincerla, ma finisce in parità.