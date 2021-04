La Vigor Trani riparte imponendosi in trasferta: a Stornara decide Dispoto

: Lanzetta, Belluoccio, Galullo, Amoruso, Lacerenza, Fatone, Fanelli, Stango, Grasso, Viola, Ratclif All. Lopolito: Colagrande, D'Addabbo, Loseto, Taal, Stella, Dispoto, Scardicchio, Dentico, Moussa, Mazzilli, Negro All. Sisto: Di Carlo di Pescara: 37'pt DispotoA distanza di oltre cinque mesi dall'ultima giornata (la quarta) disputata, l'Eccellenza 2020-21 riapre i battenti per concludere il solo girone di andata in considerazione dei tempi ristretti: prime quattro classificate di entrambi i gironi ai playoff, le altre compagini mantengono la categoria in quanto non sono previste retrocessioni.La Vigor Trani, parzialmente rinnovata nel corso dell'interminabile sessione di calciomercato (sono giunti alla corte di Sisto diversi elementi tra i quali spiccano Gianluca Loseto, Negro e Dispoto), "debutta" sul sintetico del "San Rocco" di Stornara contro la matricola Real Siti. La gara è decisa al 37' del primo tempo da una poderosa inzuccata di Ernesto Dispoto che raccoglie un perfetto traversone da corner insaccando alle spalle di Lanzetta. Nelle fasi conclusive del match i biancazzurri sono costretti all'inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Taal.Nel prossimo turno la Vigor osserverà una giornata di riposo poiché avrebbe dovuto affrontare il San Marco (ritiratosi dal torneo) e, quindi, scenderà nuovamente in campo domenica 25 aprile a Ruvo al cospetto del quotato Corato. Di seguito la classifica aggiornata che, naturalmente, risente del differente numero di gare affrontate dalle varie squadre:Manfredonia 10Barletta 9Corato 8Trani 6Mola 6Audace Barletta (Trinitapoli) 5San Severo 3Real Siti 2Unione Bisceglie 1Vieste 1